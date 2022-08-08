Главная » Україна » Інциденти
13:07 25 Августа 2022 47 Комментарии
У Приазовському вночі підірвали окупаційний штаб із підготовки “референдуму”
Вночі у смт Приазовське Запорізької області стався вибух біля будівлі Укртелекому, де знаходиться штаб окупантів із підготовки до псевдореферендуму.
Патріоти Приазовського привітали окупантів із Днем Незалежності
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та місцеві жителі у чатах.
Саме в цій будівлі загарбники готувались до «голосування» та видавали російські паспорти.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також інформацію підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами очевидців, гучний вибух розбудив мешканців селища.
З самого ранку біля “Укртелекому” вже метушилися окупанти та колаборанти із зрадниками-поліцейськими.
«Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі», – зазначив Федоров.
Тэги: Запорожье, мелитополь, Мелітополь, Запоріжжя
Loading...
Новости по теме
ТОР