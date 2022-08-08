У Приазовському вночі підірвали окупаційний штаб із підготовки “референдуму”

Вночі у смт Приазовське Запорізької області стався вибух біля будівлі Укртелекому, де знаходиться штаб окупантів із підготовки до псевдореферендуму.

Патріоти Приазовського привітали окупантів із Днем Незалежності



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та місцеві жителі у чатах.

Саме в цій будівлі загарбники готувались до «голосування» та видавали російські паспорти.

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Також інформацію підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами очевидців, гучний вибух розбудив мешканців селища.

З самого ранку біля “Укртелекому” вже метушилися окупанти та колаборанти із зрадниками-поліцейськими.

«Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі», – зазначив Федоров.

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Тэги: Запорожье, мелитополь, Мелітополь, Запоріжжя