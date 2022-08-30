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10:23 30 Августа 2022 215 Комментарии
У Херсоні пролунали вибухи: у місті стовпи диму
В окупованому Херсоні зранку пролунали вибухи, після чого у кількох місцях міста у небо піднялися стовпи диму.
Дим над Херсоном
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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За попередньою інформацією, є прильоти в районі авторинку, де окупанти мали стоянку техніки.
Також повідомляють про велику пожежу в районі нафтопереробного заводу.
Водночас місцевий гауляйтер Кирило Стемоусов заявив, нібито Херсонська область повністю перебуває “під охороною професійних військових із МО РФ”.
“Вибудовано кілька рубежів для захисту від можливих посягань України. Херсону нічого не загрожує”, – підкреслив колаборант.
Тэги: херсон
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