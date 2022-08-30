НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
10:48 30 Августа 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

У Херсоні підірвали авто російського керівника поліції

У Херсоні підірвали машину призначеного Росією виконуючого обов’язки «начальника чергової частини ДІБДР» громадянина РФ майора Снєшина.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Снєшин спеціально приїхав із РФ працювати в «поліції», створеній окупаційною «владою».

За даними ASTRA, вибуховий пристрій невідомі заклали під бетонний блок на узбіччі дороги біля будинку №5 на провулку Паровозному.

За попередніми даними, це було радіокероване СВУ потужністю близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

Вибух стався 29 серпня в районі 8 ранку, коли 37-річний майор разом із дружиною та донькою проїжджав повз на своїй автівці.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, у машині пошкоджено лобове скло та грати радіатора.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.08.2022 10:23
У Херсоні пролунали вибухи: у місті стовпи диму
ТОР
30.08.2022 06:19
На свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту
ТОР
29.08.2022 18:13
Псевдореферендуму на Херсонщині найближчим часом не буде
blog comments powered by Disqus
У Херсоні підірвали авто російського керівника поліції

10:48 Україна

У Херсоні пролунали вибухи: у місті стовпи диму

10:23 Україна

ЗСУ прорвали оборону окупантів на Миколаївщині: у ворога великі втрати

09:19 Україна

У російському Бєлгороді близько опівночі пролунали вибухи

06:54 Світ

На свiтанку ЗСУ знов вдарили по Антонівському мосту

06:19 Україна

Звільнення Херсону не буде швидким: у окупантів три лінії оборони

15:39 Україна

Кремль спустив військовим новий термін виходу на кордон Донецької області

14:15 Світ

ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: ворог тікає зі своїх позицій

12:48 Україна

Вибухова ніч на Херсонщині: ЗСУ вдарили по мостах, складах та базах окупантів

06:43 Україна

На Херсонщині вбили екснардепа-колаборанта Олексія Ковальова

06:14 Україна

Наталію Вовк, яку Росія називає вбивцею Дарії Дугіної, знайдено мертвою в Австрії – ЗМІ

15:53 Світ