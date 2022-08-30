У Херсоні підірвали авто російського керівника поліції

У Херсоні підірвали машину призначеного Росією виконуючого обов’язки «начальника чергової частини ДІБДР» громадянина РФ майора Снєшина.

Про це повідомив Telegram-канал Astra.

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Снєшин спеціально приїхав із РФ працювати в «поліції», створеній окупаційною «владою».

За даними ASTRA, вибуховий пристрій невідомі заклали під бетонний блок на узбіччі дороги біля будинку №5 на провулку Паровозному.

За попередніми даними, це було радіокероване СВУ потужністю близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

Вибух стався 29 серпня в районі 8 ранку, коли 37-річний майор разом із дружиною та донькою проїжджав повз на своїй автівці.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, у машині пошкоджено лобове скло та грати радіатора.

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