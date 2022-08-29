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08:45 31 Августа 2022 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

У Криму масштабна пожежа у Червоногвардійському

Близько 6 ранку 31 серпня над селищем Червоногвардійське в північному Криму здыйнявся стовп густого диму.

Чорний дим характерний для горіння нафтопродуктів

У місцевих Telegram-каналах спочатку повідомили, що спалахнула нафтобаза.

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Однак пізніше з’ясувалося, що горить супермаркет Доброцен і склад Мега-Буд.

На місці працюють пожежники.

За попередньою інформацією, причиною займання стали проблеми з проводкою.

Тэги: крым, Крим
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