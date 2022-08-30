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Главная » Україна » Суспільство
11:30 31 Августа 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Росіяни готуються до оборони Мелітополя

Російські війська продовжують готувати оборону навколо Мелітополя, враховуючи його стратегічно важливі логістичні шляхи між Ростовською областю та півднем України.

Мелітополь є стратегічно важливим для росіян містом

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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Там зазначили, що, згідно з інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, російські війська відкрили близько п’яти військових баз і казарм у місті.

Таким чином окупанти продовжують реагувати та коригувати свої позиції по всій південній Україні, ймовірно, у відповідь на український контрнаступ, що триває.

Крім того, росіяни готуються до більш широких українських контрнаступів далі на схід.

Зокрема російські війська продовжують перекидати великі колони військової техніки з Криму та Мелітополя.

Також українське Південне оперативне командування повідомило, що російські сили в Херсонській області намагаються провести ротацію військ, ймовірно, з метою посилення деяких вразливих позицій.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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