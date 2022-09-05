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14:24 09 Сентября 2022 140 Комментарии
Запитайте у Конашенкова: у Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував до міністерства оборони питання щодо контрнаступу українських військ в Україні.
Пєсков відмовився коментувати російські військові провали
Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.
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«Що стосується ходу «спеціальної військової операції», то це до мого колеги (офіційного представника міноборони РФ Ігоря) Конашенкова», – сказав Пєсков журналістам.
Він також не став відповідати на запитання, чи Кремль стурбований тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до міністерства оборони.
Тэги: Дмитрий Песков, Дмитро Пєсков
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