Запитайте у Конашенкова: у Кремлі відмовилися коментувати контрнаступ ЗСУ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував до міністерства оборони питання щодо контрнаступу українських військ в Україні.

Пєсков відмовився коментувати російські військові провали



Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

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«Що стосується ходу «спеціальної військової операції», то це до мого колеги (офіційного представника міноборони РФ Ігоря) Конашенкова», – сказав Пєсков журналістам.

Він також не став відповідати на запитання, чи Кремль стурбований тим, що відбувається, порадивши журналістам звертатися до міністерства оборони.

Тэги: Дмитрий Песков, Дмитро Пєсков