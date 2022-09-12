Загадковий вибух у Таганрозі: що це було

У Ростовській області Росії о 15:15 пролунав потужний вибух, який чули мешканці кількох міст.

Дим після вибуху в Таганрозі



Згодом з’явилася інформація, що вибух стався в районі Таганрогу. Але з приводу того, що саме там вибухнуло, виникли різні версії.

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Протягом години очевидці стали публікувати відео і фото слідів, що залишилися в небі, нібито після ППО, що спрацювала. Більше того, очевидці вже поділилися відео із задимленням у районі Чалтиря – там, вочевидь, виникла пожежа.

МНС та інші структури заявили, що на даний момент не мають в своєму розпорядженні жодгої інформації про “дивний звук”, який стривожив населення.

Найшвидше зорієнтувалася влада Таганрога, яка заявила, що причиною “потужного звуку”, який чули у восьми містах Ростовської області, був політ літака, який перейшов на надзвукову швидкість.

Терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін у свою чергу заявив, що в районі Таганрога комплексом «С-300″ було збито українську «Точку-У». Пожежа нібито спричинена уламками збитої ракети.

Місцеві жителі у чатах розвивають й інші версії, часом дуже конспірологічні. Дехто навіть пожартував, що то був звук висадки російського танкового десанту під Харковом.

Як повідомляли Vlasti, дуже гучний вибух близько 15:15 чули мешканці одразу кількох міст півдня Росії.

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