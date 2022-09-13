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Главная » Світ » Экономіка
17:39 13 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності

Через гострий дефіцит чорнила в Росії можуть прибрати частину інформації на етикетках товарів.

На товари не будуть наносити срок придатності та іншу інформацію

Про це повідомляє РБК.

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Зазначається, що нововведення можуть торкнутися, зокрема, “даних про адреси виробництва харчової продукції, вказівки на місця нанесення дати виготовлення та термін придатності, знаків та піктограм”.

Йдеться про місце виробництва товару та написи, наприклад, «дата виготовлення, придатна до: вказані на упаковці».

Ситуація ускладнюється тим, що Росії доводиться дбати про те, щоб відповідати стандартам Митного союзу та Євразійського економічного союзу, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Вірменія.

Втім, у Росстандарті запевняють, що вихід є: виробникам пропонують частину інформації, яку надто дорого друкувати, перенести в електронний формат.

Таким чином людям доведеться користуватися QR-кодами, щоб дізнатися термін придатності та дані виробника, а громадяни РФ, які не мають смартфонів, будуть зовсім позбавлені такої можливості.

Тэги: Россия, Росія
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