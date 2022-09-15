Росіяни вдарили по греблі під Кривим Рогом, щоб пошкодити понтони ЗСУ на Інгульці

Російські війська завдали удару по українській гідротехнічній інфраструктурі в західній частині Дніпропетровської області 14 вересня, щоб перешкодити українським операціям через річку Інгулець.

Через пошкодження греблі рівень води піднявся на 2,5 метри



Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Українські джерела повідомили, що вісім російських крилатих ракет вразили невстановлені цілі у Кривому Розі Дніпропетровської області та викликали велику повінь у районі міста.

Російські джерела визначили цільове розташування як Карачунську греблю, що знаходиться на річці Інгулець на західній околиці Кривого Рогу. Кадри наслідків ударів показують підвищення рівня води у річці на 2,5 метри.

Російські війська, ймовірно, завдали удару по Карачунській греблі, щоб пошкодити українські понтонні мости далі вниз за течією.

Аналітики вважають, що це пов’язано з повідомленнями про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидова Брода в рамках херсонського контрнаступу.