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14:19 15 Сентября 2022 1 Комментарии
Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України
США стануть безпосередньою стороною конфлікту в Україні, якщо вирішать направити Києву ракети більшої дальності.
Кремль знов погрожує США
Як повідомило ТАСС, таку умову назвала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
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«Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту», – уточнила Захарова.
Вона також пригрозила, що в цьому випадку російська сторона буде змушена адекватно реагувати на дії США.
Тэги: Россия, США, Росія
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