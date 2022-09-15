Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України

США стануть безпосередньою стороною конфлікту в Україні, якщо вирішать направити Києву ракети більшої дальності.

Кремль знов погрожує США



Як повідомило ТАСС, таку умову назвала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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«Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту», – уточнила Захарова.

Вона також пригрозила, що в цьому випадку російська сторона буде змушена адекватно реагувати на дії США.

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