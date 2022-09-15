НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
14:19 15 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Стане стороною конфлікту: Росія пригрозила США через ракети для України

США стануть безпосередньою стороною конфлікту в Україні, якщо вирішать направити Києву ракети більшої дальності.

Кремль знов погрожує США

Як повідомило ТАСС, таку умову назвала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет більшої дальності, то він перейде червону межу і стане безпосередньою стороною конфлікту», – уточнила Захарова.

Вона також пригрозила, що в цьому випадку російська сторона буде змушена адекватно реагувати на дії США.

Тэги: Россия, США, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.09.2022 08:48
В США обговорюють нові санкції проти Росії, як проти країни-терориста
ТОР
05.09.2022 16:51
США більше не бояться спровокувати Росію – The Hill
ТОР
03.09.2022 07:43
Росія поскаржилася в ООН на США: не дають візи Лаврову та дипломатам
blog comments powered by Disqus
Путіна знову принизили: президенту РФ довелося чекати на главу Киргизії

13:10 Світ

ЗСУ розгромили полк російських десантників під Бахмутом

07:01 Україна

Данілов розповів про втрати ЗСУ і окупантів при звільненні Харківщини

06:14 Україна

Автомобіль Зеленського потрапив у ДТП: президента поранено

05:53 Україна

Після поразки в Україні Путін має кілька варіантів: вони названі

16:33 Світ

У Росії повідомили про обстріл села під Бєлгородом: на відео потрапили ящики з боєприпасами

14:47 Світ

Російські прикордонники під Бєлгородом кинули пости та відступили від кордону

13:32 Світ

Стало відомо про покарання причетних до виконання «Ой у лузі…» на весіллі в Бахчисараї

10:55 Україна

Кремль вперше з початку війни визнав військову поразку на Харківщині

07:25 Світ

Названо єдине місце на фронтах, де росіяни намагаються наступати

05:56 Україна

Через дефіцит чорнила в Росії з товарів приберуть дату виробництва та термін придатності

17:39 Світ