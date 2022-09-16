На найбільшому суднобудівному заводі Росії страйк: робітники вимагають зарплату

На заводі «Адміралтейські верфі» у Санкт-Петербурзі стався страйк робітників через невиплату зарплати.

Про це повідомила Фонтанка.

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За даними видання, близько 100 співробітників підрядної організації «Ера» 15 вересня відмовилися працювати, вимагаючи виплати заробітної плати.

На відео робітники скандують: «Будуть гроші, буде робота» і вимагають зустрічі з керівництвом.

Частина працівників «Ери» не отримала розрахунків за липень.

Домогтися зустрічі з директором підприємства не вдалося, проте один із керівників пообіцяв, що заборгованість погасять до 20 вересня. На прохання начальства робітники повернулися на лінії, але працюють «в уповільненому режимі». Якщо до 20 числа гроші не надійдуть, не виключено голодування на робочому місці.

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Причини затримки виплати зарплати керівництво «Ери» не коментує, але працівники не виключають, що це може бути пов’язане з нещодавньою пожежею на траулері, що будується.

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