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07:50 22 Сентября 2022 0 Комментарии
У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму
У Запоріжжі вранці 22 вересня пролунало кілька потужних вибухів у різних районах міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Також ракетний обстріл обласного центру підтвердив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
“Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується”, – написав він у Telegram.
У місцевих пабликах з’явились фото та відео наслідків обстрілу. Видно величезний стовп диму в одному з місць прильоту.
Люди повідомляють, що в одному з районів зникла електрика.
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