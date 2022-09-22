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07:50 22 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

У Запоріжжі вранці 22 вересня пролунало кілька потужних вибухів у різних районах міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також ракетний обстріл обласного центру підтвердив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

“Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація про постраждалих та руйнування з’ясовується”, – написав він у Telegram.

У місцевих пабликах з’явились фото та відео наслідків обстрілу. Видно величезний стовп диму в одному з місць прильоту.

Люди повідомляють, що в одному з районів зникла електрика.

Стовп диму після прильоту в Запоріжжі

Стовп диму після прильоту в Запоріжжі

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