У Росії вночі підпалили військкомати в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді
У будівлі, де знаходиться комісаріат міста Ломоносов (входить до складу Санкт-Петербурга), сталася пожежа.
Про це повідомили 22 вересня у прес-службі ГУ МНС Росії у Санкт-Петербургу.
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Повідомлення про спалах у двоповерховому будинку на Іликівському проспекті, 1 А надійшло на пульт чергового пізно увечері 21 вересня. Вогонь охопив 6 кв. метрів приміщення на першому поверсі.
Також увечері 21 вересня у будівлі на вулиці Альоші Пєшкова у Нижньому Новгороді, в якому розташований військкомат Ленінського та Канавінського районів, спалахнула пожежа.
Як повідомив Telegram-канал SHOT, спалахнув стоматологічний кабінет призовного пункту.
Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Під час огляду з’ясувалося, що на першому поверсі будівлі розбито вікно, поряд з яким лежали уламки від скляної пляшки.