Лукашенко всьоме з початку року прилетів до Путіна у Сочі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до президента РФ Володимира Путіна обговорити «непростий період».

Лукашенко ы Путін знов зустрілися в Сочі



Про це повідомив Telegram-канал Пул першого.

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“Я сьогодні проаналізував доручення, які ми давали, у нас зривів практично немає. Нам передбачили крах, загибель тощо. Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібний і ми знайшли партнерів! І людям треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють”, – сказав Лукашенко Путіну.

Він також вкотре згадав білоруські протести 2020 року та провів аналогію із сьогоднішніми антивоєнними демонстраціями в Росії.

“Є якийсь вододіл та критерій, у нас у 20-му році, у вас зараз, який показує хто є хто. Ми змінилися за ці три місяці значно. Побачили, що можемо жити нормально. Жодного страху немає. Ну, а Європа якщо отямилася, нехай вони думають”, – видав самопроголошений.

Раніше прес-служба Лукашенка повідомляла, що його зустріч із Путіним мала відбутися на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, який відбувся 15-16 вересня в Узбекистані.

Проте їм удалося лише посидіти поряд, але не провести переговори. Путін пояснив це щільним графіком.

“Ми зовсім недавно з вами зустрічалися в Самарканді і планували там обговорити питання двостороннього характеру, насамперед, звичайно, в економіці, та й не лише у сфері безпеки. Але робота у Самарканді була справді напружена. Дуже багато було контактів із колегами. А у нас таки досить великий обсяг проблем, які ми повинні обговорити”, – сказав Путін.

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