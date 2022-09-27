Майбутня прем’єрка Італії Мелоні пообіцяла підтримати Україну

Лідерка правої партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

Мелоні відповіла на привітання Зеленського



Про це вона написала у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

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«Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!», – написала Мелоні.

Як повідомляли Vlasti, лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні оголосила про перемогу на позачергових виборах в Італії і незабаром може стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни.

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