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12:04 28 Сентября 2022 25 Комментарии
Майбутня прем’єрка Італії Мелоні пообіцяла підтримати Україну
Лідерка правої партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.
Мелоні відповіла на привітання Зеленського
Про це вона написала у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
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«Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!», – написала Мелоні.
Як повідомляли Vlasti, лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні оголосила про перемогу на позачергових виборах в Італії і незабаром може стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни.
Тэги: Италия, Італія, Джорджа Мелоні, Джорджа Мелони
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