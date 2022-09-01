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Главная » Україна » Інциденти
16:32 28 Сентября 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Я тихенько піду в ліс: НАБУ завершило розслідування спроби підкупу поліцейського нардепом Трухіним

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України у підкупі поліцейських.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Йдеться про нардепа Олександра Трухіна, який  запропонував 150 тисяч патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

“І хоча він не уточнив, про яку грошову одиницю йдеться, сама по собі факт такої пропозиції, незалежно від пропонованої суми, є караним корупційним злочином”, – зазначили в НАБУ.

Тэги: НАБУ
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