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Главная » Світ » Політика
15:19 30 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Країни ЄС попередньо узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за агресію проти України.

Остаточне схвалення санкційного пакету очікується наступного тижня

Про це повідомило Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

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На початку цього тижня виконавчі органи ЄС рекомендували запровадити додаткові обмеження на торгівлю та ввести індивідуальні чорні списки.

Крім того, було рекомендовано рухатися — замість негайного ухвалення — до обмеження цін на постачання морем російської нафти до третіх країн.

За інформацією джерел видання, представники 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію 30 вересня та попередньо її погодили, а остаточне схвалення очікується наступного тижня.

Для ухвалення восьмого пакета санкції 27 країн мають проголосувати одностайно. Якщо їхні розбіжності виявиться занадто складним для подолання, це питання буде передано на зустріч національних лідерів ЄС в Празі 6-7 жовтня.

Тэги: ес, санкции против России, ЄС, санкції проти Росії
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