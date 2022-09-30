Путін оголосив про анексію частини України та закликав Київ до переговорів

У Георгіївській залі Кремля розпочалася процедура підписання договорів про входження до складу Росії окупованих українських територій.

На початку виступив президент РФ Володимир Путін.

Він заявив, що Росія готова до переговорів з Україною та закликав “київський режим” негайно припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів”.

Водночас Путін додав, що Росія не обговорюватиме під час переговорів «вибір республік Донбасу, Запоріжжя та Херсонської області», його нібито зроблено остаточно.

Тож він вимагає від України “з повагою ставитися до вибору “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей”. За словами диктатора, тільки таким може бути шлях до миру.

“Ми забезпечуватимемо безпеку “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей, допомагатимемо відновлювати інфраструктуру. Росія ніколи не зрадить мешканців «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей», – сказав президент РФ.