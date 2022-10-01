Розвідка НАТО попередила союзників про про можливий пуск Росією ядерних ракет «Посейдон»

Розвідка НАТО повідомила найбільш важливі командування країн альянсу про пересування в Білому морі атомного підводного човна «Бєлгород», який вперше в історії може випробувати ядерну торпеду «Посейдон», її також називають «зброєю Судного дня».

Підводний човен "Бєлгород" вважають зброєю нової концепції війни



Про це написала італійська газета La Repubblica.

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«Посейдон» – це зброя, представлена ​​Кремлем у 2018 році як засіб, здатний відновити стратегічну перевагу Росії. Ядерна боєголовка може пройти під водою десять тисяч кілометрів, а потім вибухає біля узбережжя, викликавши радіоактивне цунамі.

Забруднена хвиля може знищити мегаполіси, такі як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Експерти пояснюють, що такого ж ефекту можна досягти за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет, які існують із шістдесятих років.

США створили мережу супутників з інфрачервоними датчиками для відстеження російських ракет за потужним тепловим слідом, що викидається двигуном. Однак супутники не бачать, що відбувається в морських глибинах: суперторпеда була спроектована так, щоб випромінювати дуже мало тепла і безшумно пересуватися зі швидкістю понад сто кілометрів на годину.

Підводний човен К-329 «Бєлгород» вважається прототипом нової концепції війни, задуманої адміралами Путіна останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі США.

Тэги: НАТО