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09:31 04 Октября 2022 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

У Греції розслідують підозрілі фінансові перекази афонським ченцям із Росії

Управління боротьби з відмиванням грошей проводить розслідування підозрілих переказів грошей із Росії на індивідуальні рахунки ченців Афона.

Ченці на Афоні отримували значні грошові перекази з Росії

Про це повідомило Orthodox Times із посиланням на обізнане джерело.

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Розслідування розпочалося ще минулого року, але набуло нового обороту після початку війни в Україні та санкцій, введених Заходом щодо фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Кремлем, які традиційно підтримують тісні зв’язки з Афонською державою.

За останні дванадцять місяців було здійснено щонайменше 20 операцій, які були підозрілими та розслідуються співробітниками Управління.

Це переміщення великих сум грошей з банків та компаній не на рахунки монастирів, які нещодавно відвідували високопоставлені російські чиновники, а на індивідуальні рахунки монахів Афона.

Один із сценаріїв полягає в тому, що багаті росіяни вирішили вивезти свої гроші з Росії за допомогою ченців на Афоні, щоб зберегти свої кошти у разі краху фінансових установ своєї країни або конфіскації їхных коштів Кремлем через війну.

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