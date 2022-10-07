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Главная » Україна » Суспільство
19:40 07 Октября 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Над Києвом зведуть захисний купол від дронів-камікадзе

Над Києвом хочуть звести умовний купол для захисту столиці від атак дронів-камікадзе.

Купол захистить Київ від атак дронів

Про це повідомляє портал «Новини України».

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Етапи реалізації проекту антидронового захисту столиці в КМДА обговорили з президентом канадського концерну з виробництва дронів «Dragon Fly».

Він підтвердив готовність забезпечити реалізацію проекту антидронової мережі «Муромець» за допомогою технічних партнерів «Dragon Fly».

Радник мера столиці з питань цифрової безпеки Юрій Зозуля зазначив, що купол складатиметься з потужної мережі антидронових пеленгаторів-перехоплювачів.

«Дрон-купол „Муромець» захистить Київ від шахідів. Це ще один крок щодо забезпечення захисту столиці. Дуже символічно, навіть у назвах поєдналася глибока алегорія зі спадщиною. Деснянський район, де стояла застава Муромця, набуває нового сакрального зв’язку епох. 10 століть тому Муромець із дружиною захищали Київ від східних варварів. Зараз канадський дракон іде на допомогу Муромцю та захистить від шахідів та орків столицю», – сказав Зозуля.

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