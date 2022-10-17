У НАТО розпочалися навчання з ядерного стримування

Ядерні навчання НАТО триватимуть два тижні

У понеділок, 17 жовтня, НАТО розпочинає свої щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon ("Стійкий полудень").

Про це повідомляє видання Focus.

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За даними альянсу, протягом найближчих двох тижнів у навчаннях «Steadfast Noon» буде задіяно до 60 літаків — у тому числі сучасні винищувачі, літаки спостереження та заправники, а також далекі бомбардувальники типу B-52.

Місцем дії стане повітряний простір над Бельгією, Великою Британією та Північним морем.

У НАТО наголошують, що «Непохитний полудень» не є реакцією на російську агресивну війну проти України і що бойова зброя не використовуватиметься.

«Вчення, які триватимуть до 30 жовтня, є рутинними тренуваннями, що повторюються, які не пов’язані з поточними світовими подіями», — заявили в альянсі

На думку військових експертів, маневри, які проходять регулярно в жовтні, включають відпрацювання того, як безпечно транспортувати ядерну зброю США з підземних баз зберігання до літаків і встановлювати її. Однак під час тренувальних польотів літаки літають без бомб.