Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
В Херсоні нібито проходить "евакуація"
Росіяни проводять "евакуацію" жителів Херсона та, ймовірно, готуються обстрілювати місто з артилерії.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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“З огляду на заяви росіян, що ЗСУ обстрілюватимуть Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль”, – наголосив він.
Також, за словами Кіма, окупанти копають укріплення під ствольну артилерію в районі Чаплинки, що також підтверджує цю версію.
Тим часом, пропагандисти вже показують відео з «евакуацією» місцевого населення з правого на лівий берег Дніпра. Найімовірніше, щоб прикриватися мирним населенням, що у їхньому стилі.
Загалом планується вивезти з міста близько 50-60 тисяч людей.
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- 19.10.2022 12:00
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