Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії

В Херсоні нібито проходить "евакуація"

Росіяни проводять "евакуацію" жителів Херсона та, ймовірно, готуються обстрілювати місто з артилерії.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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“З огляду на заяви росіян, що ЗСУ обстрілюватимуть Херсон, є враження, що вони готуються бити по місту. На жаль”, – наголосив він.

Також, за словами Кіма, окупанти копають укріплення під ствольну артилерію в районі Чаплинки, що також підтверджує цю версію.

Тим часом, пропагандисти вже показують відео з «евакуацією» місцевого населення з правого на лівий берег Дніпра. Найімовірніше, щоб прикриватися мирним населенням, що у їхньому стилі.

Загалом планується вивезти з міста близько 50-60 тисяч людей.

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