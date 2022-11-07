Як українцю отримати освіту за кордоном 2023-2024

Як вступити за кордон – актуальне питання сьогодні. Якщо почати пошук в інтернеті, то варіантів буде багато. Але головне, щоб це були справжні кейси та фірми, які дійсно можуть допомогти у цій непростій справі.

Як вступити за кордон – актуальне питання сьогодні. Якщо почати пошук в інтернеті, то варіантів буде багато. Але головне, щоб це були справжні кейси та фірми, які дійсно можуть допомогти у цій непростій справі. Сьогодні ми хочемо розповісти про 100% варіант вступу до однієї з країн Євросоюзу – Словаччини.

Безкоштовна освіта, хороші університети

Чому ми говоримо саме про навчання у Словаччині? Тому що будь-який ступінь освіти тут безкоштовний як для самих словаків, так і для українців. Є єдиний момент – вчитись ви повинні словацькою мовою, але це зовсім не проблема і трохи пізніше ми пояснимо чому.

Безперечно, що навчання у Словаччині стане ідеальним варіантом освіти за кордоном 2023. Тому що це якісна освіта, хороші університети, досить проста мова для вивчення, а адаптація у студентів першого курсу відбувається буквально за кілька тижнів.

Державний технічний університет – найкращий вибір абітурієнта

Один із найвідоміших університетів – Кошицький технічний університет, факультети якого розташовані як у місті Кошице, так і Прешов. Він відомий своїми випускниками далеко за межами Словаччини, тому що в ньому студенти отримують найактуальніші на сьогоднішній день знання. Багато хто знаходить постійне місце роботи за спеціальністю вже під час навчання. Роботодавці багатьох країн дійсно зацікавлені у випускниках цього університету, тому якщо точні науки та промисловість вам близькі, то, зупинившись на ньому, точно зробите правильний вибір.

Що потрібно для вступу?

Потрібно непогані оцінки зі школи або університету, величезне бажання вчитися чогось нового, моральний настрій на переїзд і, звичайно, вчитися чогось нового. А ще – мотивація, бо без неї нічого не може бути. Ви повинні розуміти і представляти, заради чого ви приймаєте рішення вступити до Словаччини, починаєте вивчати мову і так далі.

Навчання за кордоном – це знайомства з людьми з різних країн, побудова комунікації з великою кількістю нових знайомих, бути готовим не стати кращим у перший день (це для відмінників) тощо. Якщо у вас все це є і ви готові розвиватися, то так, освіта за кордоном 2023 року – ідеальний варіант для вас та вашої родини.

Словацька мова ідеальна для українців

Переходимо до вивчення словацької мови, яка необхідна для вступу. Ця мова ідеальна для навчання, оскільки навіть не навчаючи її ви зможете трохи розуміти як усну так і письмову мову. А якщо почнете відвідувати мовні курси, то з кожним заняттям обсяг знань буде збільшувати. Єдиний момент – потрібно докласти кілька зусиль, щоб підтягнути граматику та комунікативні навички чужою мовою.

Окрім мовних курсів, які ви можете пройти, поки перебуваєте в Україні, у Словаччині безліч університетів також роблять спеціальний мовний курс для студентів-першокурсників з-за кордону, щоб покращити їхні знання. Цей крок ще більше вказує на те, що словацькі університети готові до студентів-іноземців і вони хочуть допомогти їм якнайшвидше освоїтися.

Широкий вибір спеціальностей для вашого майбутнього

Словацькі університети пропонують широкий спектр спеціальностей для своїх майбутніх студентів. Іноземці також мають доступ до всіх них, але хочемо допомогти порадою: обирайте те, що подобається, але й одночасно аналізуйте попит на ринку праці. Деякі спеціальності виглядають привабливими та цікавими, але краще за все тверезо оцінювати як свої можливості, так і наскільки перспективно вам буде потім.

Отношение словаков к украинцам

Словаччина – це не тільки чудове місце для того, щоб навчатися, але й для життя. Словаки привітно ставляться до всіх іноземців та українців у тому числі. Це можна судити хоча б з того, як багато на вулицях можна почути українську мову, а в багатьох автоматах самообслуговування можна вибрати українську мову. Тому в цій країні не потрібно переживати через стосунки, а багато хто знаходить собі у словаках добрих друзів та навіть кохання.

Вирішите вступити до будь якого університету Словаччини і тим самим ви зробите правильний вибір, про який будете періодично згадуватимете цей момент – момент прийняття можливо найголовнішого рішення у своєму житті.