Байден повідомив партнерам по G7 і НАТО, що в Польщі впала українська ракета ППО

За словами Байдена, в Польщі впала українська ракета ППО

Президент США Джо Байден поінформував G7 та партнерів по НАТО про те, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в НАТО.

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Міністерство оборони Росії заявило в середу, що його удари по Україні 15 листопада були не ближче, ніж за 35 км від польського кордону.

Президент Польщі, що входить до НАТО, раніше заявив, що Польща не має конкретних доказів того, хто випустив ракету, яка вразила польський зерновий об’єкт приблизно за 6 км від кордону з Україною і вбила двох людей.

Як повідомляли Vlasti, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом США Джо Байденом через падіння російської ракети недалеко від кордону з Україною.

Світові лідери, які зібралися на саміті G20 на Балі, провели екстрену зустріч після того, як дві людини в Польщі загинули через падіння російської ракети.