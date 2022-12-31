США прокоментували розмову Путіна та Сі Цзіньпіна

Представник Держдепартаменту США висловив стурбованість з приводу “союзу Китаю з Росією” після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомило CNN.

«Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він, як і раніше, вкладає кошти у тісні зв’язки з Росією. Сполучені Штати та Європа попередили КНР про наслідки надання Росії військової допомоги у її війні проти України або систематичної допомоги в обході санкцій», – сказав представник Держдепу у заяві для CNN.

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Він також додав, що США уважно стежать за діяльністю Пекіна, а «ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії».

«Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію в її навмисній та неспровокованій війні», – сказав чиновник.

Як повідомляли Vlasti, під час першого з початку російських провалів в Україні спілкування з головою КНР Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін запросив його до Москви навесні 2023 року.