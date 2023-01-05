Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я

Данілов пообіцяв гризти окупантів в співучій тиші української ночі

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством заяву президента РФ про перемир'я на Різдво.

Свою думку Данілов висловив в Twitter.

“Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі”, – написав він.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав ініціативу президента РФ Володимира Путіна про одностороннє перемир’я на Різдво лицемірством.