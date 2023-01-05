Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я

Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я

Данілов пообіцяв гризти окупантів в співучій тиші української ночі

Секретар РНБО України Олексій Данілов назвав брехнею і лицемірством заяву президента РФ про перемир'я на Різдво.

Свою думку Данілов висловив в Twitter.

“Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі”, – написав він.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав ініціативу президента РФ Володимира Путіна про одностороннє перемир’я на Різдво лицемірством.

  • 32
  • 05.01.2023 19:49
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
20:05
Шукає кисень: Байден прокоментував рішення Путіна про перемир’я
Україна
19:49
Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я
Україна
18:12
У Зеленського відповіли на Різдвяне перемир’я Путіна
Світ
17:33
Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво
Світ
17:23
Путінського пропагандиста Міхалкова госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані
Світ
16:36
У Росії розпочали масову роздачу повісток у військкомати
Світ
16:21
Роскосмос домовився із Зімбабве про співпрацю зі запуску супутників
Світ
15:05
Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ на Україну 24 лютого
Україна
14:28
Під Бахмутом збито російський військовий літак: момент падіння потрапив на відео
Світ
14:14
У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа на підприємстві «Білорусь МТЗ»: є загиблі
Україна
12:05
Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику
Світ
10:43
Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК
Україна
09:18
Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Україна
08:57
К кумовьям замминистра инфраструктуры Юрия Васькова пришли «в гости» сотрудники СБУ
Україна
08:37
Російська ядерна зброя в Криму і Білорусі: розвідники попередили про можливі провокації
Україна
08:19
В Мелітополі вночі прогриміли вибухи
Україна
08:03
ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
Україна
07:41
Вибухи в Криму: окупанти заявили про атаку дронів з вибухівкою. Відео
Україна
14:32
За вето Президента України до 5655 проголосували понад 700 депутатів
Україна
16:16
Росія може завдати нового ракетного удару на Різдво 7 січня
Україна
15:39
Окупаційний “губернатор” Севастополя вивіз майно і сім’ю на Кіпр
Україна
15:27
У Росії озвучили причини та наслідки удару ЗСУ по мобіках у Макіївці
Світ
11:17
Ракетним ударом Ізраїль вивів із ладу головний аеропорт Сирії
Україна
09:55
У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі російських мобіків в Макіївці: знищено 400 окупантів
09:22
У Воронежі пролунали вибухи біля військового аеродрому

Головне

Україна
19:49
Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я
Україна
18:12
У Зеленського відповіли на Різдвяне перемир’я Путіна
Світ
16:36
У Росії розпочали масову роздачу повісток у військкомати
Світ
15:05
Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ на Україну 24 лютого
Україна
14:28
Під Бахмутом збито російський військовий літак: момент падіння потрапив на відео
Україна
09:18
Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Україна
08:03
ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
Україна
16:16
Росія може завдати нового ракетного удару на Різдво 7 січня
Україна
15:39
Окупаційний “губернатор” Севастополя вивіз майно і сім’ю на Кіпр
Україна
09:55
У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі російських мобіків в Макіївці: знищено 400 окупантів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Шукає кисень: Байден прокоментував рішення Путіна про перемир’я
Світ
05.01.2023 20:05
ТОР
Різдво для кремлівських чортів-іблісів: Данілов прокоментував путинське перемир’я
Україна
05.01.2023 19:49
ТОР
У Зеленського відповіли на Різдвяне перемир’я Путіна
Україна
05.01.2023 18:12

Популярне

ТОР
У Росії розпочали масову роздачу повісток у військкомати
05.01.2023 16:36
ТОР
Під Бахмутом збито російський військовий літак: момент падіння потрапив на відео
05.01.2023 14:28
ТОР
Путінського пропагандиста Міхалкова госпіталізовано з COVID-19 у важкому стані
05.01.2023 17:23

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com