Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді

Тищенко з кінця грудня нібито перебуває у "відрядженні" у Таїланді

Нардепа Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції “Слуга Народу”.

Про це повідомила речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук

“За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”, – написала вона у Telegram.

Як повідомляли Vlasti, стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запланував у столиці Таїланду Бангкоці зустріч з українською громадою.

Після цього Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду під час війни.