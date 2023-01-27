Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді

Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді

Тищенко з кінця грудня нібито перебуває у "відрядженні" у Таїланді

Нардепа Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції “Слуга Народу”.

Про це повідомила речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук

“За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”, – написала вона у Telegram.

Як повідомляли Vlasti, стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запланував у столиці Таїланду Бангкоці зустріч з українською громадою.

Після цього Тищенка виключили зі складу партії та позбавили посади заступника голови фракції через його подорож до Таїланду під час війни.

  • 13
  • 27.01.2023 09:31
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
10:02
Польща надасть Україні ще 60 модернізованих танків
Світ
09:31
Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді
Україна
08:08
Росія вчора випустила по Україні 70 ракет: Генштаб опублікував нові дані
Світ
07:50
ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі
Світ
18:54
США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови
Світ
18:44
США зажадали від Туреччини закрити небо для Boeing російських авіакомпаній
Світ
17:43
США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією
Україна
17:31
Тищенка вигнали з партії “Слуга народа”: всі подробиці скандалу
Україна
15:27
Нардеп Тищенко вирушив до Таїланду: покращувати взаємодію з місцевими українцями
Світ
14:30
Пригожин покликав терориста Гіркіна на фронт: той висунув умову
Україна
14:11
Росія запустила по Україні кілька гіперзвукових ракет “Кинджал”
Україна
14:00
В Укренерго розповіли про наслідки масованого ракетного удару
Світ
13:00
У Курську пролунав вибух: у небо піднявся величезний стовп диму
Україна
12:35
На Київщині російська ракета влучила в енергетичний об’єкт
Україна
12:01
Росія випустила щонайменше 30 ракет: з’явилися подробиці сьогоднішньої масованої атаки по Україні
Україна
11:38
В Одеській області російські ракети вразили об‘єкти критичної інфраструктури
Світ
10:08
Країни НАТО вже обговорюють постачання винищувачів Україні — Politico
Світ
09:44
У Росії хочуть змінити статус «спецоперації» через західні танки
Україна
08:01
Росіяни можуть вдарити ракетами по Україні прямо зараз, – ОК «Південь»
Світ
07:53
Рогозін заявив, що із західними танками в Україні розбереться робот Маркер
Україна
07:19
Росіяни готують Крим до мобілізації наприкінці лютого
Світ
07:10
Канада може відправити Україні щонайменше 10 танків Leopard 2
Україна
06:45
Вночі росіяни атакували Україну “Шахедами”: всі дрони знищені
Україна
17:46
Росіяни пішли на штурм Вугледара: тривають важкі бої
Україна
17:26
Росіяни вдень обстріляли Запоріжжя: під завалами будинку є людина

Головне

Світ
09:31
Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді
Світ
07:50
ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі
Світ
18:54
США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови
Світ
17:43
США оголосили групу «Вагнер» транснаціональною кримінальною організацією
Україна
17:31
Тищенка вигнали з партії “Слуга народа”: всі подробиці скандалу
Україна
14:11
Росія запустила по Україні кілька гіперзвукових ракет “Кинджал”
Україна
11:38
В Одеській області російські ракети вразили об‘єкти критичної інфраструктури
Світ
10:08
Країни НАТО вже обговорюють постачання винищувачів Україні — Politico
Україна
08:01
Росіяни можуть вдарити ракетами по Україні прямо зараз, – ОК «Південь»
Україна
17:26
Росіяни вдень обстріляли Запоріжжя: під завалами будинку є людина
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Польща надасть Україні ще 60 модернізованих танків
Світ
27.01.2023 10:02
ТОР
Тищенка виключили з фракції “Слуга народу” у Верховній Раді
Світ
27.01.2023 09:31
ТОР
Росія вчора випустила по Україні 70 ракет: Генштаб опублікував нові дані
Україна
27.01.2023 08:08

Популярне

ТОР
У Курську пролунав вибух: у небо піднявся величезний стовп диму
26.01.2023 13:00
ТОР
У Росії хочуть змінити статус «спецоперації» через західні танки
26.01.2023 09:44
ТОР
Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара
25.01.2023 13:12

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com