Выборы в ДНУ – «вилка» между старым кланом и креном в науку

8 апреля в Днепровском национальном университете им. О. Гончара состоятся выборы ректора. Главные претенденты – и. о. ректора Ольга Соколенко и проректор по научной работе Сергей Оковитый. Третий соискатель, Анатолий Санин, снял свою кандидатуру

Старый клан

В конце 2020 года, во втором туре, Сергей Оковитый и Анатолий Санин не набрали достаточное количество голосов, чтобы закрыть вопрос с выбором нового руководителя ДНУ. 5 января текущего года приказом Министра образования и науки Украины неожиданно для коллектива университета и. о. ректора была назначена декан юридического факультета ДНУ Ольга Соколенко. На этом посту она сменила Олега Дробахина. Критически настроенная часть профессорско-преподавательского состава ДНУ удивилась, почему не было предоставлено первоочередное право основным, на тот момент, претендентам – Анатолию Санину или Сергею Оковитому – возглавить ВУЗ до выборов, поскольку за них проголосовало большинство коллектива университета.

Ольга Соколенко

На самом деле, как утверждает паблик «Правдивые новости ДНУ», ничего неожиданного не произошло. Состоялась элементарная замена – вместо проигравшей на прошлогодних выборах дочери экс-ректора ДНУ Николая Полякова Татьяны Шевченко команда отправила на выборы другого кандидата из старого клана – Ольгу Соколенко. Но уже в более выгодном статусе – и. о. ректора и с возможностью задействовать административный ресурс.

По информации источника редакции в Министерстве образования и науки Украины, ее кандидатуру «продавили» через экс-заместителя Генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича.

Напомним, в конце прошлого года в первом туре выборов на должность ректора баллотировалась дочь экс-руководителя ДНУ Татьяна Шевченко. В процессе предвыборной кампании стало известно, что она – несамостоятельная фигура, ее контролирует экс-народный депутат от партии «Батькивщина» Михаил Соколов. В СМИ его называли «куратором Татьяны Шевченко», «смотрящим» за ее предвыборной кампанией. Его мотив, констатировали СМИ, – бизнес-интересы, связанные с имуществом и недвижимостью ДНУ.

Кандидат в ректоры ДНУ рассказала о своем «смотрящем», его воровском и рейдерском статусе, и слукавила, сколько потратила на предвыборную кампанию

http://vlasti.net/news/324074

Михаил Соколов действительно активно поддерживал Татьяну Шевченко. Ее предвыборную кампанию в СМИ обеспечивал медийный ресурс экс-нардепа «Днепр Вечерний». Соколов неоднократно находился рядом во время выступлений кандидата в ректоры Татьяны Шевченко перед коллективом ДНУ.

55% газеты «Днепр вечерний» владеет Михаил Соколов

https://litsa.com.ua/22301/

Михаил Соколов

Когда СМИ расшифровали планы Михаила Соколова относительно ДНУ, какую роль в этой схеме сыграла Татьяны Шевченко, он тактически перегруппировался, считают преподаватели ДНУ. Шевченко не стала выдвигать свою кандидатуру на текущие «перегоны». Новые выборы – новый кандидат. Соколов совершил отвлекающий маневр – поставил на другого члена команды дочери экс-ректора – Ольгу Соколенко. Последняя, надо сказать, во время прошлых выборов ректора открыто поддерживала кандидатуру Татьяны Шевченко, рекламировала ее выступления перед сотрудниками ДНУ. Правда, некоторые посты поддержки и. о. ректора все-таки удалила на своей странице в Фейсбук. Но остались скриншоты.

Источники редакции в Генеральной прокуратуре дополняют: между Михаилом Соколовым и лоббистом Соколенко, экс-сотрудником ведомства существует политическая связь. Соколов – экс-народный депутат от «Батькивщины» (2007 по 2012 гг.). В этот же период «торпеда» Ольги Соколенко – заместитель Генерального прокурора Украины. На тот момент пришелся громкий скандал с растлением детей в «Артеке». Фигурантами в нем выступали народные депутаты от «Батькивщины». Надо признать – Соколов среди них не значился. В этой истории засветились другие фамилии. В «Батькивщине» заявили, что это провокация «Партии Регионов» с целью устранения политических конкурентов.

В деле о растлении детей в «Артеке» фигурируют фамилии трех депутатов

https://rus.lb.ua/news/2009/10/14/10996_dele_rastlenii_detey_arteke.html

Через год дело об изнасиловании детей было прекращено. Фигуранты наказаны не были. Имела ли какое-то отношение к прекращению этого дела лобби Соколенко из генеральной, – неизвестно. Но вскорости будущую «торпеду» и. о. ректора приказом Януковича уволили из Генеральной прокуратуры за поддержку лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

На фоне косвенных политических связей Соколова и и. о. ректора в прокуратуре стоит обратить внимание на очевидные коммуникации старого клана Соколенко-Поляков-Шевченко: до 2014 года нынешний претендент на должность ректора ДНУ Ольга Соколенко являлась помощником депутата Днепровского городского совета 6-го созыва от «Партии Регионов», экс-ректора Николая Полякова, с дочерью которого на прошлых выборах они работали в спайке. В социальных сетях также сообщают, что она состоит в партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» (правопреемник «Партии Регионов» – ред.). Кстати, лобби Соколенко в свое время также имело прямое отношение к партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За Жизнь»

Ректор днепровского университета была помощником депутата-»регионала» (ФОТО)

https://dnepr.news/news/rektor-dneprovskogo-universiteta-byla-pomoschnikom-deputata-regionala-foto

Системные деловые связи Поляков-Шевченко-Соколов-Соколенко подводят к заключению: помимо коммерческого интереса к ДНУ у данного объединения наблюдаются и политические мотивы. Об этом публично заявляет паблик «Правдивые новости ДНУ».

Оппозиционно настроенные преподаватели ДНУ к команде Полякова-Шевченко-Соколенко убеждены, что действующая и. о. ректора последние 15 лет фактически возглавляла некий тайный совет при администрации отца Татьяны Шевченко. По словам преподавателей, все кадровые решения, в том числе «зачистка» неугодных – безусловная квота Ольги Соколенко. Ее назначение на должность – продолжение коррупционной политики покойного ректора при условии сохранения бизнес-интересов Татьяны Шевченко.

Как отмечалось ранее, во время предвыборной кампании ректора в 2020 году преподаватели ДНУ выражали опасение, что Татьяна Шевченко превратит ВУЗ в личный бизнес.

Преподаватели ДНУ считают, что дочь бывшего ректора превратит ВУЗ в семейный бизнес

http://vlasti.net/news/323436

Тогда еще не было известно, что Татьяна Шевченко – ведомый кандидат. Скорее всего, университет может превратиться в коммерческую вотчину ее куратора – Михаила Соколова. Сегодня через экс-прокурорские связи, благодаря лобби в Министерстве образования и науки Украины, он получил второй шанс подобраться к активам ДНУ. Катализатором этого процесса может выступить и. о ректора Ольга Соколенко.

Более того, взаимовыгодное сотрудничество Шевченко-Соколенко очевидно проявилось после отказа и. о. ректора предоставить информацию СМИ об условиях аренды частной лаборатории «Вис-Медик», руководителем которой является муж Татьяны Шевченко. Коммерческая структура на площадях ДНУ ведет бизнес. Средства уходят мимо кассы университета. Сумма аренды для частной структуры символическая – одна гривна. Кстати, оборудование для «Вис-Медик» на 5 миллионов гривен закупили при Николае Полякове за счет ДНУ.

В днепровском университете незаконно засекретили зарплаты руководства (ФОТО)

https://dnepr.news/news/v-dneprovskom-universitete-nezakonno-zasekretili-informaciyu-o-zarplatah-rukovodstva-foto

Подводя промежуточные итоги, можно свидетельствовать – за три месяца управления ДНУ имя действующего и. о. ректора Ольги Соколенко связывают исключительно с массовым увольнением сотрудников, сокращением заработной платы преподавателей на фоне засекречивания жалованья руководства, травлей проректора, с покровительством вымогательства и плотными связями с кланом Поляков-Шевченко.

Новый вектор развития ДНУ: массовые увольнения, сокращение зарплаты преподавателей, засекречивание жалованья руководства, травля проректора

http://vlasti.net/news/326633

Несогласные с политикой Ольги Соколенко преподаватели ДНУ полагают, что подобная модель управления может обанкротить университет. Привести к распродаже имущества и недвижимости или сдачи его в долгосрочную аренду, как в случае с «Вис-Медик», чтобы удержать ДНУ на плаву. С этого момента, допускают преподаватели, Михаил Соколов устами ректора объявит операцию по «спасению» университета под названием «Тотальная реализация объектов недвижимости ДНУ»… Аффилированным ему компаниям. Это может произойти только при одном условии: если, за Ольгу Соколенко проголосует большинство коллектива ДНУ.

О том, что Михаил Сколов сможет реализовать активы – не вызывает сомнения. Будучи народным депутатом, он был членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Ранее Михаила Соколова обвиняли в рейдерском захвате «34» канала в Днепре.

https://rus.lb.ua/file/person/3247_sokolov_mihail_vladimirovich.html

Он был фигурантом «дела Романчука» о получение взятки первым председателем Николаевской облгосадминистрации.

С места – в карьер

https://nikcenter.org/newsItem/29463

Также Михаил Соколов был замечен в скандальном коррупционном и «земельном деле».

Коррупция Соколова. Нет, не видели…

https://news.pn/ru/blogs/168755

Крен в науку

Второй претендент на должность ректора ДНУ – проректор по научной работе, доктор химических наук, профессор Сергей Оковитый. Как и у Ольги Соколенко, у него существуют свои скелеты в шкафу. Его ахиллесова пята – крен в науку. Однако существуют и другие нюансы, которые стоит подчеркнуть.

Сергей Оковитый

Источники в ДНУ близкие к преподавателям отмечают, что Сергей Оковитый является рекордсменом университета по количеству международных стажировок: Джексонский университет, Ближневосточный технический университет (Турция). Это не полный список его заграничных вояжей. В этой связи возникает резонный вопрос: кто финансирует заграничные стажировки профессора Оковитого? Известно, что подобные мероприятия сложно покрыть за счет зарплаты ученого.

Паблик «Темный рыцарь ДНУ» в процессе первого тура выборов, осенью-зимой 2020 года, обращал внимание: у Сергея Оковитого значительное количество публикаций в базе данных Scopus (библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях; база данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также «профессиональные» журналы – ред.).

По данным ресурса «Научные публикации», гарантированная публикация научной статьи в журналах, индексированный в базе Scopus составляет 850 долларов. В цену входит аудит статьи, уникальность, редактирование материала и академический перевод. Умножим, например, два десятка статей на 850 долларов, получим 17 тысяч долларов. Если сделать анализ количества публикаций через эту систему, получим истинную финансовую картину. Коллеги недоумевают: откуда у профессора средства на личные публикации и поддержание рейтинга?

https://ua.publ.science/uk/price

Следующий камень в города Сергея Оковитого – он системно достает наукометрией преподавателей, требует больше публикаций. Преподаватели ДНУ говорят, что при скромных зарплатах и задержках у них просто не хватает ресурсов для регулярных публикаций за свой счет.

Очередная претензия от профессорско-преподавательского состава к профессору Оковитому. Они признают, что он высококлассный специалист в области химии, но в этом и заключается проблема – он не замечает ценности гуманитарных наук. Для него это – лишняя статья расходов.

«Университету нужен руководитель, который будет вникать в реальные потребности преподавателей и студентов. Нужен менеджер, который будет развивать ВУЗ, привлекать инвестиции по всем направлениям и факультетам, а не только в области химии. У ректора не должно быть «любимчиков», – говорится в сообщении паблика «Темный рыцарь ДНУ».

Что касается инвестиций и потенциальных инвесторов, похоже, в этом направлении у Сергея Оковитого все в порядке. С финансовыми донорами он поддерживает тесные отношения. Речь идет о компании «Ноосфера», которая специализируется на развитии инженерных стартапах в Украине.

Заметим, что «Ноосфера» сотрудничает с ДНУ последних несколько лет. При ВУЗе компания открыла свою инжиниринговую школу.

Сергея Оковитого также критикуют за то, что у него нет конкретного плана выхода ДНУ из затянувшегося управленческого и экономического кризиса. Будучи десятилетия в системе управления, Сергей Оковитый останется верным своим принципам – будет, как и прежде, ориентирован на безропотное выполнение приказов и директив Министерства образования и науки Украины, констатирует паблик «Темный рыцарь ДНУ».

Двойная рокировка

Напомним, до 1 апреля на должность ректора ДНУ претендовало три кандидата. Один из них, доктор технических наук, профессор Анатолий Санин, снялся с выборной гонки.

Кандидат в ректоры днепровского университета снялся с выборов (ФОТО)

https://dnepr.news/news/kandidat-v-rektory-dneprovskogo-universiteta-snyalsya-s-vyborov

Анатолий Санин

Однако, после того как дочь экс-ректора Татьяна Шевченко тотально проиграла в первом туре, ее куратор задумал оригинальную комбинацию в третьем – двойную рокировку соискателей на кресло ректора. Михаил Соколов резонно предполагал – так или иначе связь Ольги Соколенко, на которую он поставил на этих выборах ректора, со старым кланом ДНУ станет достоянием общественности. Поэтому параллельно он провел кулуарные переговоры с Анатолием Саниным на предмет поддержки его в качестве кандидата в обмен на преференции, если за последнего проголосует большинство коллектива ДНУ. Под преференциями подразумевается беспрепятственный доступ к активам и недвижимости ВУЗа.

Участие Ольги Соколенко на этих выборах ректора – отвлекающий маневр и одновременно операция прикрытия продвижения Анатолия Санина. Информировал ли Соколов Ольгу Соколенко о своих планах – раскладывать яйца в разные корзины – вопрос открытый. Но случился форс мажор – Санин снялся с выборов. Таким образом, Михаил Сколов сосредоточился на поддержке кандидата от старого клана ДНУ.

Как видим, выбор коллектива ДНУ сводится к скупой «вилке»: либо проголосовать за кандидата, которым управляет куратор, имеющий свой коммерческий интерес, или сделать ставку на ученого, который «пересаливает» с наукой…