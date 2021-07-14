Авиаперевозчик Lufthansa внедряет гендерно-нейтральный язык

Крупнейший авиаконцерн Европы больше не будет приветствовать пассажиров на борту фразой «Дамы и господа!».

Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa на рейсах своих компаний больше не будет приветствовать пассажиров на борту фразой «Дамы и господа!». Ее заменят гендерно-нейтральным обращением. Переход на новый регламент займет некоторое время, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь Lufthansa заявила, что компании важно учесть всех пассажиров в своем приветствии. Рассматриваются обращения «Дорогие гости!», «Добро пожаловать на борт!», «Добрый день!». Какую конкретно фразу использовать, решит командир авиалайнера.

Гендерно-нейтральный язык будет внедряться не только в общении с пассажирами, но и в коммуникациях внутри Lufthansa. Новый регламент — результат дискуссии об инклюзивности в компании.

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