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Главная » Мир » Общество
20:29 14 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Авиаперевозчик Lufthansa внедряет гендерно-нейтральный язык

Крупнейший авиаконцерн Европы больше не будет приветствовать пассажиров на борту фразой «Дамы и господа!».

Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa на рейсах своих компаний больше не будет приветствовать пассажиров на борту фразой «Дамы и господа!». Ее заменят гендерно-нейтральным обращением. Переход на новый регламент займет некоторое время, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь Lufthansa заявила, что компании важно учесть всех пассажиров в своем приветствии. Рассматриваются обращения «Дорогие гости!», «Добро пожаловать на борт!», «Добрый день!». Какую конкретно фразу использовать, решит командир авиалайнера.

Гендерно-нейтральный язык будет внедряться не только в общении с пассажирами, но и в коммуникациях внутри Lufthansa. Новый регламент — результат дискуссии об инклюзивности в компании.

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Тэги: Авиаперевозчик Lufthansa, Гендерно-нейтральный язык
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