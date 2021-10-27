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Главная » Мир » Общество
17:20 05 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Pfizer обнародовала результаты оценки эффективности таблеток от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила в пятницу, что ее экспериментальная таблетка от коронавируса снижает риск госпитализации и смерти.

Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть.

Об этом сообщает CNN.

Промежуточный анализ показал, что риск госпитализации или смерти от COVID-19 снизился на 89%.

Добровольцам случайным образом давали комбинацию таблеток или плацебо в течение трех или пяти дней после появления симптомов. Ни один из тех, кто прошел лечение, не умер в течение месяца.

Как заявил Альберт Бурла, председатель правления компании Pfizer, если препарат будет одобрен регулирующими органами, он может спасти жизни пациентов, снизить тяжесть инфекций COVID-19 и исключить девять госпитализаций из десяти.

Таблетка, до сих пор известная под экспериментальным названием PF-07321332, известна как ингибитор протеазы.

Ранее Власти писали, что Великобритания первой в мире одобрила таблетку от COVID-19, разработанную американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Источник:
Тэги: таблетка, Pfizer, коронавирус
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