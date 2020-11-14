В Киеве водитель такси с пассажиром умер за рулем: авто влетело в дерево
Водитель такси потерял сознание во время поездки, после чего врезался в столб.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.
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В Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП со смертельным исходом.
Водителю такси во время поездки с пассажиром стало резко плохо – он потерял сознание и перестал управлять автомобилем. В результате этого авто въехало в бордюр, а потом столкнулось со столбом и деревом.
Пассажирка такси вызвала на место происшествия службы спасения, однако те лишь констатировали смерть водителя.
Причины произошедшего выясняются.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове водитель сбил полицейского, который охранял место резонансного ДТП.