В России допустили заражение COVID-19 половым путем
Российский иммунолог допустил, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и половым путем.
Об этом сообщает «Lenta.ru».
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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с журналистами заявил, что в будущем коронавирус может научиться передаваться через кровь, а также половым путем.
По его словам, мутации COVID-19 могут привести к тому, что вирус научится цепляться за определенные белки в организме человека, которые позволят ему передаваться разными путями.
Таким белком например является CD4, который также является рецептором к ВИЧ. Благодаря ему коронавирус сможет заражать T-лимфоциты, отвечающие за иммунитет. Благодаря этому, теоретически вирус сможет остаться в организме человека на всю жизнь.
В случае развития подобной мутации коронавирус даже может лишить себя возможности передаваться воздушно-капельным путем в угоду нового способа распространения между людьми.
«Почему СПИД по воздуху не передается? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передается. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретет свойство передаваться, например, половым путем», — предположил иммунолог.
Как ранее сообщали Власти, ученые рассказали, кто больше других рискует умереть от COVID-19.