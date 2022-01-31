Польша передаст Украине ракетные комплексы Piorun: что это такое

В Польше анонсировали новые поставки современного вооружения в Украину.

ПЗРК



Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащакт в своем Twitter.

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Так, по его словам, в Польше одобрили предложение о поставках Украину переносных зенитно-ракетных комплексов «Piorun» и необходимых для него боеприпасов.

«По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы «Piorun» и боеприпасы», — написал министр в Twitter.

ПЗРК «Piorun» поступил на вооружение польской армии в 2019 году. Общая длина ПЗРК в боеготовом положении составляет чуть больше 1,6 м, а масса – 16,5 кг. Для переноса и применения комплекса необходим всего один стрелок-оператор.

«Piorun» обеспечивает эффективную стрельбу по целям на дальности от 400 до 6,5 км и на высоте от 10 до 4 км. Ракета летит со скоростью 660 м/с.

ПЗРК «Piorun» эффективен против наземной бронированной техники.

Как ранее сообщали Власти, Польша поставит в Украину ПЗРК «Гром», беспилотники и снаряды для ПВО.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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