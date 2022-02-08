В Киеве в течение трех дней могу перекрывать движение транспорта: где именно

В Киеве в течении трех дней – 8, 9 и 10 февраля – возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева и на некоторых улицах Дарницкого района столицы.

В Киеве могут перекрывать движение в центре



Об этом предупредили в Управлении государственной охраны Украины. Проблемы с перемещением транспорта могут возникнуть в связи с официальным визитом в Украину председателя Рийгикога Эстонии Юрия Ратаса и рабочим визитом президента Франции Эммануэля Макрона.

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Также временные ограничения возможны на некоторых улицах Херсона и на дорогах в Херсонской области.

В Управлении также напомнили, что государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций) , прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

Как сообщали Власти, президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин договорились о деэскалации ситуации вокруг Украины, которая произойдет, если ЕС и США одобрят компромиссы, предложенные Макроном.

Макрон после встречи с путиным во вторник, 8 февраля, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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