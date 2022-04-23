Победить Бандеру: Кадыров отправил в Украину новый отряд “добровольцев”
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для участия в войне в Украину из республики отправился новый отряд добровольцев.
Новостью он поделился в Telegram и даже показал видео. Количество уехавших бойцов он не назвал, но заявил о сотнях “патриотов”.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации в Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации, и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью”, — сказано в сообщении.
Кадыров добавил, что “добровольцы” прошли полный курс подготовки в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Азы военного искусства они постигали под руководством профессиональных инструкторов.