Победить Бандеру: Кадыров отправил в Украину новый отряд “добровольцев”

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для участия в войне в Украину из республики отправился новый отряд добровольцев.

Кадыров отправил в Украину отряд для "защиты русскоязычного населения Донбасса"



Новостью он поделился в Telegram и даже показал видео. Количество уехавших бойцов он не назвал, но заявил о сотнях “патриотов”.

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“Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации в Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации, и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью”, — сказано в сообщении.

Кадыров добавил, что “добровольцы” прошли полный курс подготовки в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Азы военного искусства они постигали под руководством профессиональных инструкторов.