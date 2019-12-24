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Главная » Мир » Наука и Техника
13:15 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Что будет, если на Земле пропадет радиация

Многие люди, когда слышат слово «радиация», сразу представляют что-то страшное.

Но на самом деле радиация является неотъемлемой частью биосферы. Что же случится, если она исчезнет?

Ученые рассказывают о том, что естественная радиация, которая содержится в солнечных и космических лучах, в небольшом количестве делает организмы более крепкими и жизнеспособными. Подобный эффект принято называть гормезисом. В том случае, если радиация исчезнет, это может привести к непоправимым последствиям относительно здоровья человека.

За счет воздействия на организм естественной радиации, укрепляется иммунитет и живые существа лучше переносят разнообразные заболевания. Если не будет радиации, начнет резко понижаться активность лейкоцитов в крови и перестанут вырабатываться антитела. Также будет вырабатываться недостаточное количество витаминов А и В. Соответственно, люди начнут болеть в несколько раз больше.

Естественная радиация ускоряет процесс обновления клеток и замедляет процессы старения, а внутренние органы не настолько быстро изнашиваются. Если не станет радиации, то люди навсегда могут забыть о долголетии.

Исчезновение радиации также навредить сельскому хозяйству и животным. Последние исследования показали, что воздействие умеренного количества радиации на растения, позволяет увеличить урожай практически на 180%. Если же радиации не будет, то по всей планете будет царить голод. Отсутствие радиации также крайне отрицательно скажется на состоянии флоры и фауны по всему миру.

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Тэги: радиация

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