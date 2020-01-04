Суд выпустил на свободу боевиков из банды заказчика убийства депутата Соболева?
Об этом сообщил народный депутат прошлого созыва Игорь Мосийчук.
На своей странице в ФБ Мосийчук пишет, что вчера, 3-го января, Печерский суд Киева выпустил на свободу троих членов банды Юсупа Абуева, вымогавших деньги у семьи депутата Киевского горсовета Алексея Новикова.
По информации Мосийчука, задержанные за вымогательство – два бывших полицейских и гражданин РФ Гелани Межиев. Выпустил из-под стражи подозреваемых судья Карабань, – пишет Мосийчук. Видимо, это тот самый судья, которого бывший парламентарий назвал «ублюдком».
Юсуп Абаев известен украинцам как подозреваемый в организации покушения на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Преступники, обстрелявшие его внедорожник, попали в трехлетнего сына депутата, который скончался по дороге в больницу.
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