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Главная » Украина » Общество
13:14 04 Января 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Суд выпустил на свободу боевиков из банды заказчика убийства депутата Соболева?

Об этом сообщил народный депутат прошлого созыва Игорь Мосийчук.

На своей странице в ФБ Мосийчук пишет, что вчера, 3-го января, Печерский суд Киева выпустил на свободу троих членов банды Юсупа Абуева, вымогавших деньги у семьи депутата Киевского горсовета Алексея Новикова.

По информации Мосийчука, задержанные за вымогательство – два бывших полицейских и гражданин РФ Гелани Межиев. Выпустил из-под стражи подозреваемых судья Карабань, – пишет Мосийчук. Видимо, это тот самый судья, которого бывший парламентарий назвал «ублюдком».

Юсуп Абаев известен украинцам как подозреваемый в организации покушения на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Преступники, обстрелявшие его внедорожник, попали в трехлетнего сына депутата, который скончался по дороге в больницу.

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Тэги: банда, Печерский районный суд, Игорь Мосийчук, судья карабань, юсуп абуев

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