В Киеве прохожий задержал грабителя
Он удерживал преступника до прибытия патрульных полицейских.
Сегодня утром в столице на троллейбусной остановке задержали грабителя. Об этом сообщили в главке киевской полиции.
Как сообщили «Властям», 41-летний житель столицы в троллейбусе вытащил у девушки кошелек из рюкзака. Потерпевшая заметила его действия, и стала кричать. Карманник-неудачник, тут же став грабителем, принялся убегать, однако на помощь потерпевшей пришел случайный прохожий – мужчина погнался за преступником, и задержал его.
Полицейские, прибыв на место, застали мужчин дерущимися. Тогда на подозреваемого надели наручники, и доставили в отдел полиции. Установив личность задержанного, правоохранители выяснили, что ранее он неоднократно задерживался за совершение краж на территории столичного региона. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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