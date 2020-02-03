Француз задушил двух своих детей при помощи строительной пены

55-летний строительный подрядчик Лоран Ф. совершил убийство в Дрездене, в своей квартире. Он задушил своих двоих детей строительной пеной, а жену жену Мариету избил.

Согласно обвинительному заключению, своих детей – двухлетнюю Майю и пятилетнего Лео он сначала придуши, пока они не потеряли сознание, а затем задул им в рты строительную пену. Это жуткое убийство произошло 9 мая 2019 года, пишет Bild.

Его 27-летней жене, с которой он был в разводе, удалось избежать смерти. Она смогла выскочить на улицу, где ее спасли прохожие.

О мотивах убийства издание не сообщает.

Француз Лоран Ф. живал в Дрездене с 1992 года. В последнее время его строительная компания столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

9 января 2019 года его уже задерживала немецкая полиция, когда он ввез в страну килограмм метамфетамина из Польши.

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