Укрзализныця пообещала демонтировать все МАФы на центральном вокзале Киева
Укрзализныця начала снос МАФов на центральном вокзале Киеве и в конкорсе вокзала.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
«Укрзализныця пытается в кратчайшие сроки демонтировать точки хаотической торговли: к концу недели будет расчищена площадь», – сообщили в компании.
Уточняется, что для работ в конкорсе вокзала понадобится больше времени из-за сложностей конструкций.
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