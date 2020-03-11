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Главная » Украина » Общество
12:45 11 Марта 2020 Просмотров 471   КомментариевКомментарии

Укрзализныця пообещала демонтировать все МАФы на центральном вокзале Киева

Укрзализныця начала снос МАФов на центральном вокзале Киеве и в конкорсе вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Укрзализныця пытается в кратчайшие сроки демонтировать точки хаотической торговли: к концу недели будет расчищена площадь», – сообщили в компании.

Уточняется, что для работ в конкорсе вокзала понадобится больше времени из-за сложностей конструкций.

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Тэги: Киев, укрзализница, демонтаж, МАФы, уз

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