Укрзализныця пообещала демонтировать все МАФы на центральном вокзале Киева

Укрзализныця начала снос МАФов на центральном вокзале Киеве и в конкорсе вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Укрзализныця пытается в кратчайшие сроки демонтировать точки хаотической торговли: к концу недели будет расчищена площадь», – сообщили в компании.

Уточняется, что для работ в конкорсе вокзала понадобится больше времени из-за сложностей конструкций.

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