Российская медсестра вышла на работу в бикини
Никто из пациентов на внешний вид медсестры жаловаться не стал. Судя по фото, оно сделано в мужской палате.
Фотография работающей с зараженными коронавирусом пациентами медсестры Тульской областной больницы, надевшей прозрачный защитный костюм поверх бикини, была опубликована «Тульскими новостями» во вторник, 19 мая.
В региональном Минздраве вскоре заявили, что сотрудницу больницы наказали за нарушение требований к медицинской униформе. Ей сделали замечание, а с коллегами провели разъяснительную беседу, чтобы все помнили о прозрачности костюмов.
Читатели тульских новостных сайтов поддержали медработницу. Большинство комментариев к фотографии оказались позитивными, девушку призвали наградить, а не наказывать, дать ей премию, обратить внимание на проблемы врачей и даже сделать главврачом.
Статью в поддержку тульской медсестры опубликовали в Daily Mail.
Британские журналисты процитировали главу брэнда бикини, в котором героиня попала на фото. Та заявила о готовности доставить девушке посылку с новой эксклюзивной продукцией.
Личность медсестры долго оставалась загадкой, но в конце недели журналисты выяснили, что попавшая на фото сотрудница больницы - 23-летняя Надежда Жукова. Работает она чуть больше года, параллельно учится в Рязанском медицинском университете.
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