В Днепропетровской области в квартире депутата произошел взрыв
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Из соседней квартиры был эвакуирован 7-летний мальчик.
В Новомосковске Днепропетровской области, сегодня утром произошел мощный взрыв и пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает Днепр оперативный.
Взрыв произошел на улице Гетманской. Взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома.
Во время взрыва и пожара пострадал мужчина 1984 года рождения, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Владимирович Александрович.
Во время пожара из квартиры на 4-м этаже эвакуировали семилетнего мальчика. Пожарные вывели его по лестничной клетке на свежий воздух.
Взрывом была разрушена стена с соседней квартирой, повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже.
Пожар был локализован в 06:15 и полностью ликвидирован в 06:30. Причины взрыва и произошедшего пожара устанавливается.
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