Иран потребовал от Интерпола внести в розыск Дональда Трампа

Преследование Дональда Трампа будет продолжено даже после того, как истечет его президентский срок, утверждают в Тегеране.

Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Mehr в понедельник, 29 июня.

«Судебная власть Ирана выдала ордер на арест в общей сложности 36 человек, причастных к убийству генерал-лейтенанта Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран», – цитирует агентство прокурора Тегерана Али Мехра.

По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении «красного статуса» через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

Он заявил, что эти лица обвиняется в «убийстве» и «терроризме», добавив: «Во главе списке президент США Дональд Трампи его преследование будет продолжено даже после того, как его срок истечет».

Тэги: США, Иран, Интерпол, розыск, Трамп