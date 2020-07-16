На Ровенской АЭС почти 50 случаев коронавируса

Большинство заболевших уже выздоровели, а один заразившийся сотрудник скончался. В отпуск отправили почти 1700 человек.

Среди сотрудников Ровенской АЭС количество случаев COVID-19 приближается к 50, один человек умер. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-центр атомной электростанции.

«По информации штаба РАЭС по проведению карантинных мероприятий по предотвращению заболеваемости коронавирусом на АЭС зарегистрированы 47 случаев заболевания COVID-19, один из которых летальный и 33 работника выздоровели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди персонала РАЭС на дистанционную работу переведены 513 работников атомной электростанции, в отпусках – более 1680 человек.

По состоянию на утро 16 июля новых случаев заражения на АЭС не зарегистрировано.

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