На Харьковщине закрыли 36 нелегальных соцучреждений

Нацполиция во время проверок выявила 83 заведения, которые нелегально предоставляли социальные услуги.

В Харьковской области по результатам проверок после смертельного пожара в доме престарелых закрыли 36 нелегальных социальных учреждений. Об этом сообщает местная облгосадминистрация во вторник, 16 февраля.

«Органы Национальной полиции во время проверок выявили 83 заведения, нелегально предоставляющие социальные услуги. Выяснено, что у 68 из них есть регистрация в Государственной фискальной службе. В результате деятельности рабочей группы, в составе которой – правоохранители, представители органов местного самоуправления, других структур, 36 из этих учреждений прекратили работу», – заявил директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага.

Некоторые из владельцев нелегальных соцучреждений заявили, что готовы привести свою деятельность в соответствие с законодательством. Четыре заведения были зарегистрированы в Государственном реестре поставщиков социальных услуг.

«Около 20 частных предпринимателей соглашаются привести учреждения в надлежащий вид и работать на основании законодательства. Идет подготовка документов для того, чтобы быть официально зарегистрированными в Государственном реестре поставщиков социальных услуг», – добавил Шпарага.

В свою очередь Львовская ОГА сообщила, что в ходе проверок на территории региона были выявлены четыре частных дома престарелых, не включенных в реестр предоставителей и получателей социальных услуг. В них находились 88 пенсионеров.

Тэги: Харьков, закрытие, харьковщина, соцучреждения