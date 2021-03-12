«Мотор Сич» вернут в государственную собственность

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор-Сич» в государственную собственность.

«Речь идет о предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

Он добавил, что вопрос, как предприятия оборонно-промышленного комплекса оказались в частных руках, будет рассматриваться отдельно.

«Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятий», – отметил Данилов.

По его словам, это делается для национальной безопасности, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

Тэги: Мотор Сич