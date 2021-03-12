НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
04:13 12 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Мотор Сич» вернут в государственную собственность

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор-Сич» в государственную собственность.

«Речь идет о предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

Он добавил, что вопрос, как предприятия оборонно-промышленного комплекса оказались в частных руках, будет рассматриваться отдельно.

«Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятий», – отметил Данилов.

По его словам, это делается для национальной безопасности, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.

Источник:
Тэги: Мотор Сич
Loading...

Новости по теме

Президент компании «Мотор Сич» заявил, что китайские инвесторы его обманули

Китайцы еще в 2016 году договорились с Вячеславом Богуслаевым о покупке завода, но сделка не была завершена из-за вмешательства государства.

Пекин требует соблюдать права инвесторов Мотор Сич

На прошлой неделе Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич.

Не позволю сделать Китай держателем акций Мотор Сичи – Зеленский

В то же время украинский лидер отметил, что Киев не чувствует серьезной геополитической угрозы со стороны Пекина.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты