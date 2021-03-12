«Мотор Сич» вернут в государственную собственность
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО «Мотор-Сич» в государственную собственность.
«Речь идет о предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.
Он добавил, что вопрос, как предприятия оборонно-промышленного комплекса оказались в частных руках, будет рассматриваться отдельно.
«Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятий», – отметил Данилов.
По его словам, это делается для национальной безопасности, а люди, которые инвестировали в предприятия, будут получать компенсации.
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