Кабмин предложил СНБО «список пропагандистов»
Совбезу предлагается ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц за распространение пропаганды.
Правительство предлагает СНБО ввести санкции за информационный контент пропагандистского характера. Об этом сообщает пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 9 июня.
«Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ» -
Санкции предлагается применить на три года к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированных в восьми странах мира.
Санкции предусматривают блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины.
Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.
Новости по теме
Заседание Совбеза должно начаться в 14:00. Всего на рассмотрение вынесут восемь вопросов.
Кабмин ликвидировал законы, которыми к бизнесу могли применять тысячи ограничительных мер.
В среду, 26 декабря, СНБО Украины поддержал решение о введении санкций против российских юридических и физических лиц за агрессию РФ в Керченском проливе и проведение псевдовыборов на Донбассе.