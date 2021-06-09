Кабмин предложил СНБО «список пропагандистов»

Совбезу предлагается ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц за распространение пропаганды.

Правительство предлагает СНБО ввести санкции за информационный контент пропагандистского характера. Об этом сообщает пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 9 июня.

«Кабинет министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении физических и юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ» -

Санкции предлагается применить на три года к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированных в восьми странах мира.

Санкции предусматривают блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины.

Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможным передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Тэги: санкции, Кабмин, снбо, пропагандисті