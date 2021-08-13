НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:54 22 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Москве от взрыва гранаты в квартире погибли люди

Граната взорвалась в квартире на шестом этаже дома на улице Малая Набережная. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах. Об этом нам рассказали очевидцы.

На момент взрыва в квартире находились двое подростков, их мать, и 44-летний отец младшего мальчика.

Старший ребенок погиб на месте, мужчина скончался в скорой. Второго ребенка увезли в реанимацию.

Источник:
Тэги: взрыв, Россия, граната
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.08.2021 17:04
Названа причина взрыва автобуса в Воронеже
ТОР
22.03.2021 15:30
В Житомире мужчина подорвался на гранате при попытке сбежать от полиции
ТОР
28.08.2020 13:30
7-летний мальчик подорвался на гранате на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com