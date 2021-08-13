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00:54 22 Августа 2021 0 Комментарии
В Москве от взрыва гранаты в квартире погибли люди
Граната взорвалась в квартире на шестом этаже дома на улице Малая Набережная. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.
Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах. Об этом нам рассказали очевидцы.
На момент взрыва в квартире находились двое подростков, их мать, и 44-летний отец младшего мальчика.
Старший ребенок погиб на месте, мужчина скончался в скорой. Второго ребенка увезли в реанимацию.
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Тэги: взрыв, Россия, граната
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