В Москве от взрыва гранаты в квартире погибли люди

Граната взорвалась в квартире на шестом этаже дома на улице Малая Набережная. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Грохот от взрыва был слышен даже в соседних домах. Об этом нам рассказали очевидцы.

На момент взрыва в квартире находились двое подростков, их мать, и 44-летний отец младшего мальчика.

Старший ребенок погиб на месте, мужчина скончался в скорой. Второго ребенка увезли в реанимацию.

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