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11:13 18 Ноября 2021 122 Комментарии
На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок
20-лентняя беременная девушка умерла от коронавируса вместе с народившемся ребенком.
Была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается
Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на анонимный источник.
В Дубно Ровенской области на 7 месяце беременности от коронавируса умерла 20 лентяя девушка. Ее народившегося ребенка врачам также не удалось спасти.
О том, была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается.
В Ровенской области эту информацию еще официально не подтвердили, однако если это произойдет, то для Дубно это будет уже вторая смерть беременной женщины от COVID-19 за этот месяц.
Как ранее сообщали Власти, в Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина.
Тэги: смерть, Ровенская область, беременная, дубно
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