На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

20-лентняя беременная девушка умерла от коронавируса вместе с народившемся ребенком.

Была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается



Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на анонимный источник.

В Дубно Ровенской области на 7 месяце беременности от коронавируса умерла 20 лентяя девушка. Ее народившегося ребенка врачам также не удалось спасти.

О том, была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается.

В Ровенской области эту информацию еще официально не подтвердили, однако если это произойдет, то для Дубно это будет уже вторая смерть беременной женщины от COVID-19 за этот месяц.

Как ранее сообщали Власти, в Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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