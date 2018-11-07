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11:13 18 Ноября 2021 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

На Ривненщине от COVID-19 умерла беременная и нерожденный ребенок

20-лентняя беременная девушка умерла от коронавируса вместе с народившемся ребенком.

Была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается

Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на анонимный источник.

В Дубно Ровенской области на 7 месяце беременности от коронавируса умерла 20 лентяя девушка. Ее народившегося ребенка врачам также не удалось спасти.

О том, была ли девушка вакцинирована от COVID-19 не сообщается.

В Ровенской области эту информацию еще официально не подтвердили, однако если это произойдет, то для Дубно это будет уже вторая смерть беременной женщины от COVID-19 за этот месяц.

Как ранее сообщали Власти, в Чернигове от COVID-19 умерла невакцинированная беременная женщина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Ровенская область, беременная, дубно
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